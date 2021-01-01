بوتشيتينو يكشف مصير مبابي ونيمار مع باريس سان جيرمان

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان متأكد من استمرار الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا مع الفريق.

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على ثقته في استمرار الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي مع الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر في مقابلة صحفية مع "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها أن الثنائي سعيدان في صفوف باريس سان جيرمان.

وقال بوتشيتينو: "أنا مؤمن أن نيمار ومبابي سيستمران هنا في باريس سان جيرمان لفترة طويلة، ليس لدي شك في ذلك، ومتفائل للغاية أن النادي يعمل من أجل النجاح في الإبقاء عليهما".

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وأضاف: "أرى أن نيمار ومبابي سعيدان هنا، ويحظيان بالكثير من المتعة، وأعلم أن النادي يعمل من أجل أن يستمران معنا".

وأكمل: "أنا لست هنا من أجل التعليق على تصريحات مبابي، لكن في النهاية فكرة حديثه في حد ذاتها جيدة وإيجابية".

وأردف: "من الذي لا يحب لاعب يملك تلك الابتسامة وهذه الطاقة وكان بطلًا للعالم وهو في الـ 19 من عمره، وبكل تلك الموهبة، من الطبيعي أن يحبه الجميع".

وأنهى كلماته: "مبابي عمره الآن 22 عامًا فقط، لكنه نضج بشكل واضح ويبدو مثل لاعب عمره 35 عامًا، ويتفهم أن كرة القدم بها فترات صعود وهبوط".

جدير بالذكر أن مبابي يمر بفترة عدم تسجيل أهداف مع باريس سان جيرمان، وتلقى بعض الانتقادات في الفترة الأخيرة.