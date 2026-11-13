بالدموع.. بوتشيتينو يودع المنتخب الأمريكي برسالة مؤثرة!

ماوريسيو بوتشيتينو، الذي يصبح المدرب الجديد لمانشستر يونايتد بعد إقالة مايكل كاريك، يترك منصبه كمدرب لمنتخب الولايات المتحدة ولا يستطيع حبس دموعه في مؤتمر صحفي.
بالدموع، ودّع ماوريسيو بوتشيتينو منصبه كمدرب لمنتخب الولايات المتحدة وهو يستعدّ لتولّي تدريب مانشستر يونايتد: "من الصعب أن أتحدّث الآن. أنا شخص عاطفي جداً. إنه قرار محزن للغاية، وأصعب قرار في مسيرتي."
"لكننا محترفون ونحاول تحقيق أحلامنا،" أضاف المدرب، المولود عام 1972، والذي سبق أن درّب إسبانيول، وساوثامبتون، وتوتنهام، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي، ومؤخراً الولايات المتحدة.
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. عرض ملف تعريف المؤلف