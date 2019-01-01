بوتشيتينو يعلن إحباطه من ميركاتو توتنهام

الأرجنتيني يكشف الخلاف بين أفكاره وأفكار الرئيس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر إحباطه من فقر الحركة في سوق الانتقالات لهذا الموسم بالنسبة للنادي.

وقال بوتشيتينو:"أنا سعيد بمساعدة مشروع النادي، ولكن بالتأكيد، أفكاري ليست دائمة هي نفس أفكار النادي أو الرئيس (دانييل ليفي)".

وأضاف:"أردت تقوية القائمة ولكن لا يمكننا التعاقد مع أي أحد، يجب أن نستمر مع الضغط في النادي".

وأوضح:"أنا محبط لأننا في وضع جيد وربما مع بعض المساعدة ما كان ليبقى لنا عذر حتى نصبح منافساً حقيقياً، ولكننا في وضع جيد وسنقاتل للإنهاء في أعلى مكان ممكن".

يذكر أن توتنهام لم يبرم أي صفقة سواء في الصيف أو في الشتاء.