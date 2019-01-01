بوتشيتينو يعتذر للحكم مايك دين

بوتشيتينو يعتذر لمايك دين على الإساءه له بعد مواجهة بيرنلي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعتذر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبيرز للحكم الدولي الإنجليزي مايك دين.

وكان بوتشيتينو قد وجه إساءة لمايك دين عقب مباراة توتنهام أمام بيرنلي مطلع الأسبوع الحالي، والتي سقط فيها توتنهام بهدفين لهدف.

وعقب المباراة، اعترض بوتشيتينو على أداء الحكم مايك دين الذي لم يحتسب ركلة جزاء واضحة لصالح توتنهام حسب ما رأى المدرب الأرجنتيني.

لاعب ترى تنفيذه للركلات الحرة أخطر من تنفيذ لاعبين آخرين لركلات الجزاء؟ 🤔👀 pic.twitter.com/Fgn1UWdmVZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد فتح تحقيقًا بخصوص هذه التصريحات التي أطلقها بوتشيتينو في حق مايك دين عقب المباراة.

ولكن بوتشيتينو خرج ليعتذر للحكم الدولي الإنجليزي عما بدر منه تجاهه، مؤكدًا أن ما قيل كان مجرد انفعال مؤقت بناء على نتيجة المباراة.

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يذكر أن توتنهام ينتظر مباراة هامة أمام تشيلسي غدًا الأربعاء، ويحتاج للفوز بها من أجل تصحيح المسار بعد الخسارة الأخيرة.