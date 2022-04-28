بوتشيتينو يصدم ريال مدريد: سأبقى أنا ومبابي بنسبة 100%

كشف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، عن مفاجأة مدوية بخصوص استمراره هو والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وتستمر التكهنات حول مستقبل صاحب الـ23 سنة، حيث ينتهي عقده مع باريس في يونيو المقبل ولم يعلن التجديد حتى الآن.

وبوتشيتينو نفسه هناك شكوك حول تواجده بالنادي الفرنسي الموسم القادم، بعد خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا وعدم استقرار علاقته بالإدارة والجماهير.

ماذا قال المدرب الأرجنتيني عن مبابي؟

قال بوتشيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس:"أعتقد أنني سأبقى أنا ومبابي هنا للموسم القادم بنسبة 100%".

وأضاف:"إنه إحساسي في الوقت الحالي وهذا ما يمكنني قوله الآن بخصوص هذا الأمر".

وتابع:"بكل تأكيد من الممكن حدوث أي شيء في كرة القدم، ولكن هذه إجابتي بما يخص الوضع الراهن".

هل تضيع صفقة مبابي على ريال مدريد؟

المهاجم الشاب حاول الانتقال إلى ريال العام الماضي وضغط على ناديه لقبول عرض النادي الإسباني، ولكن الصفقة فشلت في الأيام الأخيرة من الانتقالات.

وأفاد موقع جول أن اللاعب لا يزال هو الهدف الأول لريال مدريد في الميركاتو الصيفي، لكن باريس صعد محادثاته من أجل تجديد عقد اللاعب الأسبوع الماضي.

والتقى مبابي بمسؤولي باريس في قطر بتواجد والدته، من أجل إجراء المزيد من المحادثات مع رئيس النادي ناصر الخليفي، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة.

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