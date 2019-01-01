بوتشيتينو يرفض أن يحكم على ساري!

الأرجنتيني يحترم تشيلسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رفض المدير الفني الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، لتوتنهام الإنجليزي الحُكم على المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري لنادي تشيلسي قبل مواجهة الغد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ونجح توتنهام في الفوز ذهاباً بهدف نظيف بفضل هاري كين، ويأمل تشيلسي في العودة بلقاء الإياب في النتيجة وخطف بطاقة التأهل للنهائي.

وهاجم المدير الفني الإيطالي، لاعبي تشيلسي عقب الخسارة بهدفين نظيفين في ديربي لندن قائلاً أنه من الصعب تحفيزهم.

الأرجنتيني أكد أنه ليس من مسؤوليته تقييم عمل مدير فني آخر: "لا استطيع أن أحكم على كلمات مدير فني آخر، أنه عمله وعمل تشيلسي".

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( 📸: _IG\mdeligt) pic.twitter.com/Xt10IiAxKi — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وتابع: "نحن نتحدث عن موضوع واحد، كل مدير فني لديه رأيه وليس عليّ أن أحكم عليه، أنهم يفعلون هذا في نادي آخر وأكن لهم الاحترام، الأمر مثل هنا، للعديد من الأشخاص الذي لا يعيشون المواقف بالداخل ويتحدثون".

ونفى مدرب تشيلسي، إمكانية مشاركة جونزالو هيجواين بشكل رسمي في لقاء الغد بالمؤتمر الصحفي، ليعلق بوتشيتينو على مشاركته: "لا أعرف كيف تجري الأمور، لكنه إذا وصل في الوقت المناسب، رؤيته يلعب ستكون جيدة".

وأردف: "جونزالو لاعب رائع مثل موراتا وجيرو، بالنسبة لي، لاعب أو آخر سيلعب أمامنا، وسيكون اللقاء صعبًا لأننا نلعب أمام تشيلسي".

واختتم عن غيابات الفريق: "علينا أن نكون إيجابيين، مثل هاري كين، سنفتقده لفترة طويلة، اعتقد أنها واحدة من أسوأ اللحظات لأن لدينا جدول مزدحم، لكن أنت تعلم هذا لنا، الجميع مهم وتلك فرصة جيدة من أجل لاعبين أخرين من أجل اتخاذ خطوة للأمام.

وأكد الأرجنتيني أن موسى سيسوكو ولوكاس مورا، جاهزين للمشاركة في لقاء الغد، بينما سيكون الكيني فيكتور وانياما جاهزا للقاء كريستال بالاس في كأس الاتحاد الأحد المقبل.