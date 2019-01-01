بوتشيتينو يجهز وينكس و ألي لمواجهة مانشستر سيتي

مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو يحضر ورقتي وينكس وديلي ألي لمواجهة مانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت مصادر صحفية إنجليزية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو سيعول بشكل كبير على الثنائي هاري وينكس وديلي ألي أمام مانشستر سيتي.

وسيحل توتنهام ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي مساء الأربعاء المقبل في لقاء الإياب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان توتنهام قد فاز ذهابًا على مانشستر سيتي في الملعب الجديد للنادي اللندني بهدف مقابل لا شيء في مواجهة الثلاثاء الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وقبل أيام قليلة من مواجهة الإياب، أشرت بعض الصحف الإنجليزية إلى أن بوتشيتينو سيعول بشكل رئيسي في مباراة الإياب على الثنائي وينكس وآلي.

وكان الثنائي قد قدم مباراة جيدة ذهابًا وكانا سببًا رئيسيًا في تحقيق الفوز، لذا يرى بوتشيتينو أن جاهزيتهما التامة لمواجهة الإياب ستكون نقطة فاصلة في التأهل إلى نصف النهائي.

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يذكر أن توتنهام كان قد أقصي من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد يوفنتوس.