بوتشيتينو يتحرّك.. مدرب مانشستر يونايتد الجديد يضع نجم فولهام على رأس أهداف الانتقالات!

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لم يُضِع ماوريسيو بوتشيتينو أي وقت في تحديد نقاط الضعف داخل تشكيلته الجديدة مع مانشستر يونايتد، فيما يستعد لتولي المهمة رسميًا في أولد ترافورد. وبحسب التقارير، فإن المدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام بات مستعدًا لاختطاف صفقة من أحد منافسي الدوري الإنجليزي الممتاز لإصلاح خط دفاع عانى بشكل كبير خلال الأشهر الأولى من الموسم.

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بوتشيتينو يستهدف قائد فولهام لترميم الدفاع المهترئ

بحسب التلغراف، برز مدافع فولهام كالفن باسي كمرشح مفاجئ لتعزيز دفاع مانشستر يونايتد الهش عندما تُفتح سوق الانتقالات مجدداً في يناير. وبعد تعيينه الأسبوع الماضي خلفاً لمايكل كاريك، لم يضيّع بوكيتينو وقتاً في تقييم عناصر الفريق في أولد ترافورد، وهو يرى أن التعاقد مع قلب دفاع جديد يمثل أولوية قصوى.

غير أن ضمّ اللاعب الدولي النيجيري البالغ من العمر 26 عاماً لن يكون بالأمر السهل على الإطلاق. فقد مُنح باسي شارة القيادة في فولهام هذا الموسم من المدرب الجديد ألفارو أربيلوا، الذي يصر على الاحتفاظ بقائده. ويدخل المدافع الذي سبق له اللعب لرينجرز وأياكس العام الأخير من عقده الحالي، رغم أن النادي الذي يتخذ من غرب لندن مقراً له يملك خيار تمديد بقائه لمدة 12 شهراً إضافية.

تعدد المراكز ونقص الأظهرة يدفعان اهتمام أولد ترافورد

يُعتقد أن قدرة باسي على الأداء بفاعلية في مركز الظهير الأيسر تمثل عامل جذب رئيسي لبوتشيتينو وهو يدرس خياراته التكتيكية. فقد تعرّض لوك شو لانتكاسات جديدة بسبب الإصابة، فيما يعاني ديوجو دالوت، الذي يشغل المركز بشكل مؤقت، من مستوى مخيّب للآمال على الجهة اليسرى.

ومن شأن التعاقد مع مدافع متعدد المهام أن يوفّر بديلاً فورياً في مركزين يشكّلان مشكلة. ومع مواجهة مواطنه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز أيضاً مستقبلاً غامضاً في النادي، يحرص بوتشيتينو على ضخ عنصر الموثوقية في خط دفاع يفتقر إلى الاستقرار والعمق من حيث الخبرة.

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فوضى دفاعية تُبقي مانشستر يونايتد عالقاً في منطقة الهبوط

تركت البداية البائسة ليونايتد في الموسم الفريق قابعاً في منطقة الهبوط برصيد ثماني نقاط فقط من مبارياته العشر الأولى. ولم يتلقّ أكثر من الـ19 هدفاً التي استقبلها يونايتد حتى الآن سوى فريقين هما إبسويتش الصاعد حديثاً وكريستال بالاس المتذيل للترتيب.

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وقد انهارت فترة كاريك عملياً خلال التعادل المثير 4-4 أمام أستون فيلا نهاية الأسبوع الماضي. فقد احتاج يونايتد إلى انتفاضة في الوقت بدل الضائع لإنقاذ نقطة بعد أداء آخر مليء بالأخطاء جعله ينهي المباراة بثنائية ليني يورو وآيدن هيفن في قلب الدفاع.

زيارة صعبة إلى أنفيلد تنتظره قبل حملة التعاقدات في يناير

سيخوض بوكيتينو اختباراً نارياً فورياً عندما يتولى المسؤولية للمرة الأولى خارج الديار أمام ليفربول الأسبوع المقبل. وسيكون تجاوز رحلة صعبة إلى أنفيلد بخط دفاع منهك وهشّ امتحاناً لقدرات الأرجنتيني التنظيمية منذ البداية.

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وإلى أن تتيح له سوق الانتقالات الشتوية فرصة ملاحقة أهداف مثل باسي، يتعين على المدرب الجديد أن يجد وسيلة لإحكام تنظيم تشكيلته الحالية وانتشال يونايتد من المراكز الثلاثة الأخيرة.