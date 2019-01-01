بوتشيتينو يتحدث حول الإصابات والملعب الجديد قبل مواجهة ليفربول

بوتشيتينو يتحدث قبل مواجهة ليفربول عن صراعات الدوري ودوري الأبطال وجاهزية لاعبيه وأشياء أخرى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام حول مواجهة فريقه أمام ليفربول وأهمية الفوز بها من أجل الاستمرار في المنافسة على ما تبقى من البريميرليج.

وقاد بوتشيتينو حصة تدريبية في الملعب الجديد من أجل التأكد من جاهزيته لاستضافة المبارايات الرسمية.

وفي المؤتمر الصحفي قال بوتشيتينو: "أولًا قبل افتتاح هذا الملعب الجديد يجب أن نتأكد أنها خطوة هامة للأمام في تاريخ هذا النادي"

وأضاف: "ليفربول خصم ومنافس مباشر لنا، لذا فالمباراة تحمل حسابات أخرى غير تلك الخاصة بالنقاط الثلاثة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وتابع: "الملعب الجديد سيعطينا الحافز من أجل جعل جماهيرنا تحتفل بداخله بالانتصارات التي سنحققها في المواجهات المقبلة"

وحول الإصابات قال بوتشيتينو: "إيريك داير خارج المباراة، ليس هو فقط بل ومعه هاري وينكس وسيرجيو أورييه"

وأضاف: "إنها ليست مشكلة كبيرة، لدينا العديد من اللاعبين القادرين على تعويض أي نقص في أي مركز كان"

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يذكر أن مواجهة إنتر ميلان وتوتنهام على مستوى الأساطير والتي ستقام غدًا السبت ستكون من أجل الوقوف على جاهزية الملعب قبل استضافته لمباريات توتنهام بشكل رسمي.