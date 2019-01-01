بوتشيتينو يؤكد نهاية موسم هاري كين

يرى فرصته غاية في الصعوبة مرة أخرى هذا الموسم

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، على صعوبة ظهور المهاجم الإنجليزي هاري كين مرة أخرى هذا الموسم.

كين تعرض لإصابة بكسر في الكاحل، في مباراة سبيرز ضد مانشستر سيتي الثلاثاء القادم، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقبل مواجهة هيديرسفيلد اليوم السبت بالدوري الإنجليزي، تحدث المدرب الأرجنتيني عن آخر المستجدات حول كين.

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وقال بوتشيتينو:"كان يشعر بحزن شديد جداً بعد المباراة لأنها لحظة صعبة عليه".

وأضاف:"هناك حالة من الإحباط لدينا أيضاً، ولكن علينا تقبل الوضع في جميع الأحوال".

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وتابع:"هل يلعب مرة أخرى هذا الموسم؟ سنرى ولكن الأمر يبدو في غاية الصعوبة لتبقي أسابيع قليلة".

جدير بالذكر أن كين نجح في تسجيل 24 هدف وصنع 6 في 39 مباراة بجميع البطولات قبل إصابته.