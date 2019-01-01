بوتشيتينو يؤكد غياب ألي عن بداية الموسم

مخاوف كبيرة بشأن اللاعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر تعرض ديلي ألي لإصابة تبعده عن أولى جولات البريميرليج.

جاء ذلك عقب خسارة السبرز أمام إنتر الإيطالي بركلات الترجيح 4-3، حيث أعرب المدرب عن مخاوفه حيال تكرار مشكلة العام الماضي.

وقال بوتشيتينو عقب المباراة:"لا أعلم بشكل قاطع ولكني لا أعتقد أنه سيكون جاهزاً لبداية الموسم، إنها نفس مشكلة العام الماضي".

وأضاف:"بالتأكيد نحن نشعر بالقلق لأنه لا يزال صغيراً، فهو في الثالثة والعشرين ولديه العديد من الإصابات المتكررة بنفس النمط".

وأوضح:"يجب أن ننتبه لما يحدث في جسده، نحن نحاول مساعدته".

يذكر أن توتنهام يفتتح مبارياته في البريميرليج بمواجهة أستون فيلا الصاعد حديثاً يوم السبت 10 أغسطس، فيما يواجه مانشسترس يتي ونيوكاسل يونايتد لاحقاً في الشهر ذاته.