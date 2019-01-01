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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو استحقينا الفوز على نيوكاسل

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ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يعبر عن سعادته الغامرة بتحقيق فريقه للفوز على نظيره نيوكاسل بالجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن سعادته الغامرة لتحقيق فريقه الفوز على نظيره نيوكاسل في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للسبيرز وأكد خلالها أن نجوم فريقه أظهروا قدرات كبيرة على الضغط من أجل تحقيق الانتصار.

وقال بوتشيتينو: "لقد كان من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نجد المساحات، لقد خلقنا بعض الفرص في الشوط الأول والثاني لكن الأهم أننا استمررنا في الضغط حتى النهاية".

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وأضاف: "لقد قمنا بمجهود جبار في تلك المباراة وتحديدًا في الشوط الثاني من اللقاء، وقمنا ببناء اللعب جيدًا، لذلك يجب أن أشكر لاعبي الفريق من جديد".

وأكمل: "الفوز يظهر إيماننا بتحقيق الفوز والشخصية التي أصبحنا نتمتع بها وهذا هو الأهم، كما أن مشاركة يورينتي في الفوز كان هامًا للغاية".

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واختتم تصريحاته: "من المهم بالنسبة لي أن أقوم بالتدوير مع اصابة هاري كين وكثرة المباريات المتتالية، لدي 24 لاعبًا يجب أن أستعين بهم جميعًا".

 

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