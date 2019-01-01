بوتشيتينو: نحترم قرارات الحكم ولن نتأثر بالخسارة أمام أياكس

حالة من الإحباط لدى المدرب الأرجنتيني عقب السقوط ضد بورنموث

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، أنه لم يفقد الأمل في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

توتنهام تلقى خسارة صادمة في الوقت القاتل، خارج أرضه أمام بورنموث بهدف دون رد، في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت حالتي طرد لسبيرز، الأولى كانت لسون هيونج مين بنهاية الشوط الأول، والأخرى لجوان فويث بمطلع الشوط الثاني.

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وقال بوتشيتينو عقب الخسارة:"لن أفكر كثيراً ولا يمكننا الحديث الآن، علينا فقط التركيز على المباراة القادمة، لعبنا 40 دقيقة جيدة ولكن لم نستغل الفرصة المتاحة لنا لنتلقى العقاب القاسي من كرة القدم في الدقيقة الأخيرة".

وعن طرد سون:"لا يوجد ما أقوله، أحترم قرارات الحكم وفي رأيي أنه علينا تقبل القرار لعدم إمكانية تغيره".

طرد فويث:"نفس الإجابة لا يوجد لديه شيء ما أقوله، واجهنا سوء حظ كبير رغم دفاعنا بطريقة جيدة بـ9 لاعبين".

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تأثير الخسارة على مباراة أياكس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا:"لن نتأثر علينا أن نكون جاهزين نفسياً للمنافسة في تلك المرحلة الهامة".

وتابع:"لم يؤمن أي شخص في توتنهام بأن يتواجد في هذه المكانة بنهاية الموسم، لذلك أشعر بالفخر الشديد تجاه اللاعبين على كل ما قدمناه في الدوري ودوري الأبطال".

جدير بالذكر أن الهزيمة جعلت رصيد توتنهام يتجمد عند 70 نقطة في المركز الثالث، ومن خلفه تشيلسي 68 وأرسنال 66 ومانشستر يونايتد 65.