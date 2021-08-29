بوتشيتينو: ميسي بعيد عن أفضل مستوياته ومبابي لاعبنا بتأكيدات الخليفي

تصريحات هامة من مدرب بي آس جي..

يؤمن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو أن ليونيل ميسي لم يصل إلى أفضل مستوياته بعد، في وقت أكد فيه استمرار كيليان مبابي داخل ملعب حديقة الأمراء.

وكان باريس سان جيرمان قد انتصر بهدفين نظيفين على ريمس من توقيع كيليان مبابي الذي ارتبط اسمه كثيرًا في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لليونيل ميسي بقميص بي آس جي، حيث حلّ بديلًا لنيمار دا سيلفا في آخر ربع ساعة، وبرر البوتش تواضع الظهور الأول بالحالة البدنية لمواطنه.

المدرب الأرجنتيني في حديث للصحافة قال "ميسي كان جيدًا، أنا سعيد لرؤيته للمرة الأولى، كان ذلك مهمًا بالنسبة له، إنه لا يزال بعيدًا عن أفضل مستوياته".

كما أضاف "إنه يتدرب بشكل جيد للغاية، سيكون أفضل بعد التوقف الدولي، نتوقع دائمًا الأفضل منه".

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أما عند سؤاله عن مستقبل مبابي، فأجاب "إنه لاعبنا، ولكنك تعرف العمل في كرة القدم دائمًا ما يصحبه الكثير من الشائعات".

وأتم "رئيس النادي (ناصر الخليفي) والمدير الرياضي (ليوناردو) كانا واضحًا للغاية في هذه القضية، مبابي سعيد معنا، ونحن سعداء به، إنه لاعب مهم وإنها لهدية أن يكون معنا".

ساعات قليلة ويُسدل الستار على الميركاتو الصيفي، ويظل مستقبل مبابي صاحب الـ22 عامًا مجهولًا بالنظر إلى تقديم ريال مدريد لعرضين من الحصول على خدماته.

الجدير بالذكر أن بقاء مبابي بدون تجديد هذا العام يعني رحيله مجانًا إلى سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل إن أراد لانتهاء عقده يوم 30 يونيو 2022.