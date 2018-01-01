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بوتشيتينو يودع مورينيو ويكشف موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

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المدرب الأرجنتيني يعتبر أحد الأسماء المرشحة لخلافة المدرب البرتغالي في مانشستر يونايتد هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

رد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، على قرار إقالة جوزيه مورينيو عن تدريب مانشستر يونايتد.

إدارة الشياطين الحمر أنهت رحلة البرتغالي في أولد ترافورد، بعد سلسلة من النتائج السيئة على جميع المستويات.

رسميًا - إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد

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بوتشيتينو الذي يستعد لخوض ديربي لندن أمام أرسنال غداً الأربعاء، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، علق على رحيل مورينيو وارتباطه بخلافته.

وقال الأرجنتيني:"أتمنى له التوفيق وأشعر بالأسف شديد لما حدث له، شؤون مانشستر يونايتد لا تخصني كنادي آخر ولكني أعرف مورينيو وأتمنى له التوفيق".

وأضاف:"في آخر خمس سنوات كانت هناك العديد من التكهنات حول مستقبلي مع توتنهام، أحترم الجميع ولكني أريد النجاح هنا في الوقت الحالي دون التركيز على أي شيء آخر".

وينضم بذلك بوتشيتينو إلى ريو فيرديناند أسطورة مانشستر، والذي أبدى تعاطفه مع البرتغالي، مطالباً الجميع باحترام تاريخه العريض.

إلى مورينيو الذي خذلني: وداعًا

ويحتل يونايتد حالياً المركز السادس بجدول البريميرليج بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، كما أوقعته قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في قمة نارية ضد باريس سان جيرمان.

ويعتبر بوتشيتينو أحد الأسماء المرشحة لخلافته، بالإضافة لكلًا من لوران بلان وأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق.

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