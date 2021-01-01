بوتشيتينو: مستقبل مبابي سيحسم قريبًا وهذا ما دار بيني وبين ميسي

هل يبقى في بي آس جي؟

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على أن مستقبل كيليان مبابي في بي آس جي سوف يحسم قريبًا، كما كشف عما دار بينه وبين ليونيل ميسي قبل مباراة فريقه وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد مبابي في صيف 2022 ويلقى اهتمامًا من أندية كبرى في مقدمتها ريال مدريد، وبعد تألقه في مباراة برشلونة الأخيرة أصبح مستقبله حديث العالم كله.

بوتشيتينو الذي وصل لقيادة باريس سان جيرمان منذ 40 يومًا أتى إلى حديقة الأمراء ومعه شائعات ضخمة عن قرب انتقال ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية أيضًا.

المدرب الأرجنتيني بدوره تحدث عن مبابي وقضية مستقبله وقال "باريس سان جيرمان يمكن أن يمنح مبابي جميع الأدوات ليكون سعيدًا، أعتقد أنها قضية سيتم توضيحها قريبًا".

أما بخصوص اللقاء الذي دار بينه وبين ميسي قبل المباراة فقال "مع ميسي قلنا مرحبًا ووداعًا فقط، لم نتطرق للحديث عن مستقبله".

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل ويعتبر باريس سان جيرمان أكثر المهتمين بالحصول على توقيع البرغوث بجانب مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

العلاقة بين بوتشيتينو ومواطنه ميسي مميزة لدرجة أن الصحافة الكتالونية من قبل أشارت إلى أن البرغوث رشّح مدرب توتنهام السابق ليكون مدربًا للبلوجرانا.

يذكر أن مستقبل ميسي بالدرجة الأولى سيتحدد مع نتيجة انتخابات رئاسة برشلونة المقرر لها في منتصف شهر مارس المقبل.