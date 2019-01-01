بوتشيتينو: إن كان هناك من يستطيع الفوز بالرباعية، فهو سيتي جوارديولا

المدير الفني لتوتنهام يتحدث قبل المواجهة المرتقبة مع السيتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام ثقته في قدرة مانشستر سيتي على الفوز بالرباعية تحت قيادة بيب جوارديولا.

ومازال السيتي يُنافس على 3 ألقاب هذا الموسم بعد تتويجه بكأس الرابطة الإنجليزية، إذ يُنافس ليفربول على لقب البريميرليج، وسيُواجه ولفرهامبتون في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويخوض مواجهة صعبة ضد توتنهام في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث مدرب السبيرز عن منافسه القادم قائلًا "مانشستر سيتي حاول خلال السنوات العشرة الأخيرة الفوز بكل شي، لديهم فريق ممتاز ومدرب هو أحد الأفضل في العالم. إن كان هناك من يستطيع الفوز بكل شيء، فهو مانشستر سيتي".

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"السبب خلف كل شيء حققوه هو أنهم لا يلعبون بشراسة ورغبة أقل من منافسيهم، ومن ثم لديهم العامل الإضافي وهو الجودة الخيالية. نحن لم نتمكن من الوصول لمستوى ساوثامبتون من حيث الرغبة، وكذلك بيرنلي، ولذا كنا بحاجة لعمل فني ة كبير ولجري كثير وللقتال، كنا بحاجة لنُسجل من كل فرصة تسنح لنا، وإلا لن نفوز".

"التوازن بين الفرق قريب اليوم. الشيء الأول الذي يجب فعله هو الجري، هم يتمتعون بالشراسة ويُقاتلون على كل كرة، وتلك اليوم هي كرة القدم. قوة مانشستر سيتي ليست الجودة، بل أولًا الرغبة والقتال ضد كل منافسيهم، من ثم هم يفوزون أكثر مما يخسرون لأن لديهم عامل الجودة".

توتنهام كان أول فريق يهزم مان سيتي بعد تولي جوارديولا مهمة تدريبه عام 2016، ورغم أن السيتي تغير بالكامل منذ تلك الخسارة إلا أن توتنهام حافظ على قوامه، إذ مازال 10 لاعبين من الـ11 الذين بدأوا اللقاء ضمن قائمة الفريق الحالية.

المدرب الأرجنتيني يرى أن تلك المباراة من الماضي وأن القادمة مختلفة تمامًا، مؤكدًا أن هذا الاختلاف بين تشكيل السيتي والتشابه بين تشكيل فريقه يؤكد الفارق بين الفريقين والناديين، ومرشحًا السيتيزن للفوز بالبريميرليج ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.