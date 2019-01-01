بوتشيتينو: ليفربول كان محقًا في جعل فان دايك الأغلى بالعالم

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يشيد بقرار إدارة ليفربول في ضم المدافع الهولندي فان دايك قبل عام ليكون الأغلى في العالم.

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أكد ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام عن إعجابه الكبير بقرار إدارة ليفربول في ضم النجم الهولندي فيرجل فان دايك قبل عام من الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو وأكد خلالها أن وجود لاعب بقيمة فان دايك في أي دفاع تضيف له الكثير من الثقل والقوة في مواجهة الفرق الأخرى.

ميلنر.. تميمة حظ ليفربولhttps://t.co/0JxKsenkA6 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) March 17, 2019

وقال بوتشيتينو: "عندما يكون فريق في حاجة لدعم مركز معين لديه يقول الجميع أنه من الجنون دفع 70 مليون استرليني في قلب دفاع، لكنهم كانوا على خطأ".

وأضاف: "عندما تضم لاعب يستطيع أن يحسن من خط الدفاع في فريقك بشكل واضح، فتلك الأموال لا تعتبر كثيرة على الإطلاق".

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وأكمل: "عندما تتسبب مثل تلك الصفقات في تحقيق الفوز بدوري أبطال أوروبا، أو الدوري الإنجليزي، لا يراها أي شخص أنها كانت صفقات باهظة الثمن".

جدير بالذكر أن فان دايك يعد المدافع الأغلى في العالم حيث ضمه ليفربول لصفوفه مقابل 70 مليون استرليني قادمًا من صفوف فريق ساوثامبتون في شتاء 2018.