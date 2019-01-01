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بوتشيتينو: لم نستحق الخسارة ولنا ركلة جزاء

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(C)Getty Images
تعرف على تصريحات بوتشيتينو عقب فوز مانشستر سيتي على توتنهام
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، أحقية فريقه بالتعادل أمام مانشستر سيتي منتقدًا قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء.

فيل  فودين سجل هدف فوز مانشستر سيتي على توتنهام ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال بوتشيتينو في تصريحات عقب المباراة: "لست مستاءً من النتيجة،، هذه كرة القدم في بعض الأوقات تلعب بصورة أفضل ولكن لا تفوز. كنا نستحق التعادل على الأقل اليوم".

وتابع: "كون إيدسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، الأفضل في المباراة فهذا يوضح الكثير. لقد لعبنا مباراة جيدة وسعيد بما قدمه كل لاعب في اللقاء".

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المدرب الأرجنتيني أكد أحقية فريقه بالحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على كايل والكر مشيرًا إلى أنّ الحكم كان في وضعية تسمح له برؤية الكرة ومع ذلك هو يحترم القرار النهائي.

وأردف: "نحن في سباق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ولا يزال مصيرنا في أيدينا ونستطيع الفوز في المباريات المقبلة والاستمرار في القتال والمباريات الثلاثة المقبلة حاسمة".

وأرجع المدرب سبب التغييرات في التشكيل إلى إراحة العناصر الهامة موضحًا أنّ كيفين دي بروين تعرض لإصابة بسبب الإجهاد، كما أكد أن هوجو لوريس يعاني من إصابة بسيطة وفضّل عدم المخاطرة به.

وواصل: "كان لدينا هجمة خطيرة لسون وبعدها تلقينا أول الأهداف. نحن نعرف مانشستر سيتي جيدًا ونعرف إمكانياتهم لكننا اليوم لم نكن محظوظين على الإطلاق".

واختتم: "الأمر لا يتعلق دائمًا بالأحقية. أحيانًا نقدم مباريات جيدة ولا نفوز ولذلك علينا تجاوز لقاء اليوم والتركيز على الفوز في المباريات المتبقية حتى نهاية الموسم".

جدير بالذكر أنّ توتنهام لديه مباراة مؤجلة يلعبها يوم الثلاثاء المقبل أمام برايتون.

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