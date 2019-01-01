بوتشيتينو: لعبنا كالأبطال وحظوظنا كبيرة في التواجد بين الكبار

تعرف على تصريحات بوتشيتينو عقب انتصار ليفربول على توتنهام

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، أنّ اللاعبين قدموا أداءً بطوليًا والمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا لا يزال قائمًا.

ل يفربول انتصر بهدفين لهدف ليصل إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية: "في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وهذا أمر صعب في أنفيلد ضد ليفربول وفي الشوط الأول استقبلنا هدفًا مبكرًا، ورغم صعوبة اللقاء لكننا لعبنا بصورة جيدة".

وتابع: "رغم الهزيمة أنا فخور بالأداء ومستوى اللاعبين والقتالية في الملاعب. هناك الكثير من المشاعر الإيجابية".

مدرب السبيرز أكد أنّ الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا أمر وارد مشددًا على ضرورة التعامل مع المباريات المقبلة في الدوري وكأنها نهائيات.

هدف أبقى الريدز في المنافسة على البريميرليج.. للمرة الثالثة هذا الموسم يحقق ليفربول الفوز في الدقائق الأخيرة ⚽️ pic.twitter.com/9cd5s1X7Ka

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وأردف: "ليفربول دفع 70 مليون إسترليني لجلب فان دايك لأجل قدرته على التعامل مع مباريات مثل هذه وهو السبب في فشل موسى سيسوكو في تسجيل فرصته الخطيرة".

واختتم: "لعبنا اليوم مثل الأبطال وعلينا الإيمان بحظوظنا في التواجد بين الكبار وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المتبقية من الموسم".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يمتلك 79 نقطة متفوق على مانشستر سيتي بفارق نقطتين إلا أنّ الأخير لديه مباراة مؤجلة.