بوتشيتينو: لازلنا نعيش الحلم ولا نشعر بالتفاؤل تجاه كين

سعادة غامرة لدى المدرب الأرجنتيني وحذر قبل مباراة السبت أمام مانشستر سيتي

يؤمن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، أن فريقه لازال يعيش الحلم، بعد التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

توتنهام خسر من مانشستر سيتي 4/3 مساء أمس الأربعاء في إياب دور الثمانية، ولكنه تأهل بعد فوزه في الذهاب بهدف دون رد.

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سبيرز على موعد مع مواجهة أخرى ضد سيتي، ولكن في الدوري الإنجليزي يوم السبت القادم على ملعب الإتحاد.

وقال بوتشيتينو عن المباراة:"الأمر يعني لنا الكثير، لم نستوعب الموقف حتى الآن حيث لازلنا نعيش في الحلم".

وأضاف:"نشعر بكل السعادة التي رأيناها على وجوه الجماهير ورسائل عائلاتنا وأصدقائنا، ولكن أيضاً نركز لأقصى درجة على مواجهة السبت".

وتابع:"يجب عليك التحلي بالواقعية أيضاً وألا تدع نفسك تنفصل عن الحقيقة، وهذا لا ينفي شعورنا بالفخر بعد العمل الذي قمنا به".

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وعن اللعب أمام أياكس:"من المهم جداً احترامهم لأنهم فازوا على ريال مدريد ويوفنتوس، وهذا يعني أنهم الأقرب للنهائي".

إمكانية عودة هاري كين قبل نهاية الموسم:"لا يمكن التنبؤ بأي شيء حتى الآن، سنحاول مراقبة حالته كل يوم، نحن لا نشعر بالتفاؤل لعودته، ولكنكم تعرفون هاري جيداً"".

يذكر أن توتنهام يلعب مباراة السبت وهو في المركز الثالث بجدول البريميرليج بـ67 نقطة، مقابل 83 لمانشستر سيتي صاحب المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بنقطتين.