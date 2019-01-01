بوتشيتينو: فوزنا مستحق بالكامل.. ولوريس كان عظيماً

مدرب السبرز سعيد بالوصول إلى ربع النهائي..

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر سعادته بالفوز على بوروسيا دورتموند بهدف نظيف في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشيتينو عقب المباراة لبي تي سبورت:"نحن في ربع النهائي، أنا سعيد للغاية باللاعبين والجماهير، إنه فوز مهم للغاية".

وأضاف:"بالتأكيد عانينا بعض الشيء ولكننا بخير ونستحق الوصول لربع النهائي بشكل كامل".

وأوضح:"هوجو لوريس كان عظيماً، لقد تلقينا فرصاً أكثر مما توقعنا ولكن هذه هي كرة القدم".

يذكر أن توتنهام قد لحق بأياكس إلى ربع النهائي بالفوز على دورتموند 4-0 بمجموع المباراتين.