بوتشيتينو: غياب مبابي لن يؤثر عليه ضد ريال مدريد

أكد ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أن غياب كيليان مبابي، لاعب الفريق، عن المباراة القادمة، لن يؤثر على مشاركته أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة ريال مدريد، في إياب دور الـ 16 لأبطال أوروبا، يوم الأربعاء 9 مارس المقبل، بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الفريق الفرنسي بهدف دون رد.

وقبل مباراة ريال مدريد المرتقبة، سيلعب باريس سان جيرمان، مباراتين في الدوري الأولى أمام سانت إيتيان، ثم نيس، ولكن مبابي سيغيب عن الأخيرة بسبب الإيقاف الذي سيتم تفعيله بداية من الثلاثاء 1 مارس.

وسيلعب باريس سان جيرمان، أمام سانت إيتيان، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء.

وقال المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي للمباراة، عن غياب مبابي قبل مباراة ريال مدريد: "مبابي يشارك معنا بانتظام، ولن يتأثر بغيابه عن مباراة واحدة قبل لقاء ريال مدريد".

وأضاف: "بالعكس أتوقع أن غيابه أمام نيس، سيجعله يدخل مباراة ريال مدريد، بعد فترة من الراحة ولديه قدرة كبيرة على الظهور بشكل مميز ولعب مباراة رائعة".

جدير بالذكر أن مبابي شارك هذا الموسم في 33 مباراة مع باريس في كافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 22 هدفًا بينهم هدف الفوز على ريال مدريد في مباراة الذهاب، وصنع 16 آخرين.

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