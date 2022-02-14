بوتشيتينو عن مواجهة ريال مدريد: نهائي مبكر وميسي مستعد!

يعتقد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان أن مواجهة ريال مدريد في هذا الدور من دوري الأبطال تعد نهائيًا مبكرًا.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش المباراة، إذ تحدث عن جاهزية فريقه على ملعب "بارك دي برانس".

ويضرب باريس سان جيرمان غدًا الثلاثاء موعدًا مع ريال مدريد في مباراة ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال بوتشيتينو؟

وبدأ مدرب باريس سان جيرمان حديثه، قائلًا: "الفريق جاهز ومتحمس لمباراة الغد وهم يبلون بلاءً جيداً".

وأضاف ماوريسيو بوتشيتينو: "أضع ثقتي فى اللاعبين وفى الجماهير الذي يقدمون دعمهم دائماً، ما يمكن أن أطلبه من اللاعبين غداً هو ما يمكن أن أطلبه من بداية الموسم".

وتابع: "غداً لن يكون هناك ضغط على جانب دون الآخر، ولا يوجد مرشح مفضل على آخر غدًا، نحن نحترم مدريد كواحد من أعظم الأندية، فاز بـ 13 لقبًا فى هذه المسابقة ما يثبت أنها ليست مسألة لاعبين أو مدربين".

وأكمل مدرب سان جيرمان: "يمكن أن يكون باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد نهائي مبكر، لقد كان باريس سان جيرمان ينتظر هذه الكأس لفترة طويلة".

ما موقف اللاعبين من المشاركة؟

وعن مشاركة الثنائي السنغالي عبدو ديالو وإدريسا جاي قال بوتشيتينو: "لن يشاركوا، لقد غابوا عن التدريبات لما يقارب شهر ونصف بسبب أنهما كانا مع منتخب بلادهما في كأس أمم إفريقيا".

وتحدث بوتشيتينو عن الأرجنتيني ليونيل ميسي وجاهزيته لمثل هذة المباريات الكبيرة، قائلًا: "ليو يبلي بلاءً جيدًا مثل البقية، وبموهبته سيلعب دورًا مهمًا غدًا".

وعن موقف نيمار من المشاركة، قال:"قراري سيكون حول إمكانية مشاركته لـ 90 دقيقة أو أقل ، لن أقول أي شيء في الوقت الحالي ستشاهدون ذلك غداً."

أردف: "لدينا مجموعة كبيرة وتمتلك العديد من الإمكانيات، أنا قررت بعدم مشاركتي لبعض اللاعبين بناءًا على عدة عوامل".

وأنهي بوتشيتينو تصريحاته متحدثًا عن عيد الحب قائًلا، "أنا رومانسي وأحببت كل مشروع شاركت فيه، لأن هذا بناءً على الشغف".

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