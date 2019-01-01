بوتشيتينو عن تجديد عقد إريكسن: لا أخبار

المدرب سعيد بالفوز على برايتون..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر سعادته بفوز فريقه على برايتون بهدف نظيف في الأسبوع 33 للبريميرليج، بهدف كريستيان إريكسن من تسديدة قوية في الدقيقة 88.

وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي:"لدينا خيار التسديد من خارج المنطقة، إنه صعب على الحارس في وجود العديد من الأشخاص أمامه، هذا شيء تحدثنا عنه".

وأضاف:"حين تعلم أن خصمك يلعب متراجعاً في العمق سيكون من الصعب اختراقه، حاولنا فتح المساحة بلوكاس وسون في الأطراف، ولكنهم دافعوا بشكل جيد للغاية".

وأوضح:"لا يزال الأمر بين يدينا لنبقى بين الأربعة الكبار، المهم أن نفكر في أنفسنا وسنرى ما يحدث من حولنا، السبت سيكون قوياً للغاية".

أما عن تجديد عقد إريكسن فقال:"لا أخبار، إنه وضع خاص للغاية، كريستيان شخص مميز لنا، والتوقيت له وللنادي في الاتفاق قد يكون مختلفاً عن لاعبين آخرين، ولكن نحن مقربين للغاية وسنبقى في تركيزنا لنهاية الموسم".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز الثالث بـ70 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه تشيلسي.