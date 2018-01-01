بوتشيتينو عن الفوز بالبريميرليج: من حق الجماهير أن تحلم

المدرب يشدد على واقعية ناديه في تطلعاته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر الإنجليزي سعادته عقب الفوز على بورنموث 5-0، ولكنه أكد على تحلي ناديه بالواقعية.

وبسؤاله عن تطلعات جماهير فريقه للفوز بالبريميرليج قال:"من حق الجماهير أن تحلم بما تريده، ولكن هنا داخل النادي الأمر مختلف بالطبع". اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وأضاف:"الكرة تتمحور حول الحلم والإيمان ولكن أيضاً احترام المسابقة والمنافسين".

وتابع:"ليفربول ومانشستر سيتي لديهم الثقافة والتاريخ لأنهم فازوا بالكثير في الأعوام الأخيرة".

وأوضح:"إنهم في تلك المكانة لأنهم يستحقونها، ولكن لا يزال الطريق طويلاً ويمكننا دائماً أن نقدم الأفضل ونتحسن خطوة تلو الأخرى".

يذكر أن توتنهام قد تقدم للمركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث.