بوتشيتينو عن إريكسن: حين نخسر يصبح البدلاء هم الأفضل!

الأرجنتيني سيكون سعيداً بعد نهاية السوق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام عدم رضاه عن أداء فريقه في خسارته أمام نيوكاسل ضمن منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج.

وقال بوتشيتينو لسكاي سبورتس:"لا أريد أن أكون ناقداً لفريقي، ولكننا لم نلعب كما نتوقع، لقد كان هدفاً رخيصاً للغاية الذي تلقيناه، مثلما حدث أمام أستون فيلا".

وأضاف:"لم نخلق الفرص، كان لدينا الاستحواذ ولكننا لم نخلق ما يكفي منها، لم نملك القدرة اللازمة لكسر خطهم الدفاعي، كانوا منظمين للغاية".

وأوضح:"أنا محبط للغاية من الأداء والنتيجة، الأمر لا يتعلق بالاستحواذ في بعض الأوقات، بل بالقرارات الفردية واليوم لم نظهر هذا النوع الذي نحتاجه من الجودة".

وعن إبقائه لكريستيان إريكسن على مقاعد البدلاء قال:"حين تخسر يكون اللاعبون الذين لم يلعبوا هم الأفضل، مع كريستيان كنا نفوز ونخسر، أتقبل هذا الوضع، ولكن إذا فزنا 3-0 اليوم ما كنا لنتحدث عن أسماء أخرى".

وتابع:"لا يمكنني التحجج باستمرار سوق الانتقالات لتبرير هذا الأداء أو النتيجة، ولكني سأكون سعيداً بعد 10 أيام حين نواجه آرسنال بعد إغلاق السوق في أوروبا ويبقى تركيز كل اللاعبين في أماكنهم حتى يناير".

يذكر أن توتنهام خسر بهدف جولينتون في الدقيقة 24، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط.