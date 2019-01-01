بوتشيتينو: على توتنهام الاستعداد لفترة الانتقالات المقبلة

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يؤكد على ضرورة التركيز على فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام على أهمية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالنسبة له ولفريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو وأكد خلالها أن الفريق قد يكون في حاجة لبعض التغييرات بتلك الفترة لكن لا يزال مبكرًا للغاية للحكم.

وقال بوتشيتينو: "لن يكون هناك فائدة من الحديث عن فترة الانتقالات الشتوية في الوقت الحالي، لا يزال الوقت بعيدًا للغاية ولدينا العديد من المباريات لنخوضها قبل الميركاتو".

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وأضاف: "لا يمكننا أن نتوقع ما الذي سنقوم به خلال شهر يناير المقبل لكن علينا أن نستعد بشكل جيد ما يحدث وقتها غير هام في الوقت الحالي لكن علينا الاستعداد بشكل جيد".

وأكمل: "لو حققنا الفوز في كل المباريات حتى فترة الانتقالات المقبلة فهل سيكون هناك سبب لدخول سوق الانتقالات، فقط دعونا ننتظر لنرى".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٢ نقطة ويمر بفترة عصيبة بالبريميرليج ودوري أبطال أوروبا.