بوتشيتينو: عقوبة الإيقاف ظالمة ويجب توضيح أسبابها

المدرب الارجنتيني يعترف بالخطأ لكنه يرى أن العقوبة مبالغ فيها بشكل كبير

يرى ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني لتوتنهام، أن العقوبة التي تلقاها مؤخراً ظالمة وغير مستحقة.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن إيقاف المدرب الأرجنتيني، بعد تورطه في مشادة لفظية مع الحكم مايك دين عقب الخسارة من بيرنلي الشهر الماضي.

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العقوبة ستحرم بوتشيتينو من التواجد لقيادة فريقه لمدة مباراتين، ويرى مدرب سبيرز أنه تعرض للظلم الشديد.

وقال بوتشيتينو:"مصدوم جداً من تلك الأنباء، عقوبة غير عادلة ولكن لا يوجد أي بديل سوى قبولها".

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🇪🇸 جوارديولا 82.6%

🇳🇴 سولشاير 82.35%

🇮🇹 أليجري 80.55%

🇩🇪 توخيل 80.48% pic.twitter.com/V6M4PrbyfP — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وأضاف:"يجب أيضاً معرفة سبب إعلانها بهذا الشكل لأنهم لم يرسلوا لي أي خطاب لإبلاغي".

وتابع:"سأحاول معرفة الأسباب وسنرى ما سيحدث لشعوري بالفضول الشديد تجاه دوافع هذا القرار".

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واستكمل:"هذا عامي السابع هنا في إنجلترا والجميع يعلم مدى تعاملي باحترام منذ يومي الأول، تلك المرة الأولى التي يكون سلوكي فيها غير لائق، ولكن العقوبة ليست عادلة".

تصريحات المدرب الأرجنتيني تأتي قبل مباراة الفريق السبت القادم أمام ساوثهامبتون، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.