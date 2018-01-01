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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو: طريقة اللعب أهم من الفوز أو الخسارة

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مدرب توتنهام سعيد عقب الفوز على بيرنلي في الوقت بدل الضائع..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر سعادته بفوز فريقه على بيرنلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للبريميرليج.

 

وقال بوتشيتينو عقب المباراة لجاري لينيكر:"لقد كان أسبوعاً جيداً لنا، وفوزاً رائعاً اليوم، من المهم أن نحتفظ بتركيزنا وطاقتنا".

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وأضاف:"بعد مباراة برشلونة والتأهل للجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا من الصعب إيجاد الطريقة لتقديم هذا الأداء".

وتابع:"اليوم أهنئ جهد اللاعبين و50 ألف مشجعاً، لقد كان انتصاراً متأخراً ولكنه هام للغاية. الشخصية التي نملكها للمحاولة حتى النهاية تظهر إيماناً قوياً بطريقة لعبنا، وهذا أكثر ما يعجبني".

وأوضح:"يمكن أن تفوز أو تخسر ولكن من الممكن دائماً أن نحاول اللعب بالطريقة التي نلعب بها لنحقق ما نريده".

وحافظ توتنهام على المركز الثالث بـ39 نقطة، بينما نجح في خطف التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالتعادل مع برشلونة 1-1.

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