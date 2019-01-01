بوتشيتينو: سعيد بالصفقات الجديدة وجاهزون للبريميرليج

تصريحات ماوريسيو بوتشيتينو قبل مباراة توتنهام الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبيرز عن الصفقات الجديدة التي قام بها الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكان الميركاتو الصيفي قد انتهى في إنجلترا أمس الخميس، نظرًا لأن بداية منافسات البريميرليج ستكون مساء اليوم الجمعة.

وعلى خلفية انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، تحدث بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه الأولى في البطولة أمام أستون فيلا.

وحول ذلك قال بوتشيتينو: "نحن مستعدون للموسم الجديد، لدينا العديد من التحديات بالنسبة لهذا العام ونأمل في النجاح بها"

وأضاف: "سعيد بالصفقات التي أجراها الفريق خلال الميركاتو، كنا نحتاج للعديد من التعزيزات حتى نصبح جاهزين للمنافسة محليًا وأوروبيًا"

وتابع: "لو سيلسو وسيسينيون خيارات جيدة في نهاية السوق، لقد خططنا من أجل التعاقد معهما وكنا نعلم أن ذلك سيحدث في النهاية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 8, 2019

وحول باقي التعاقدات قال: "كلارك وندومبيلي جاءا إلى هنا أيضًا في وقت سابق من الميركاتو، الكثيرون لم يتوقعوا التعاقد مع ندومبيلي تحديدًا ولكنه كان جزءًا من المشروع الجديد"

وفيما يخص مباراة الغد قال المدرب الأرجنتيني: "علينا أن نبدأ الموسم الجديد بانتصار أول يعطينا المزيد من الدوافع نحو تحقيق ما نريد هذا العام"

وأضاف: "المباراة ستكون على ملعبنا، إنه الموسم الأول الذي نفتتح فيه مواجهات البريميرليج على الملعب الجديد، وبالطبع ذلك سيعطينا شعور خاص"

وتابع: "الفريق جاهز للمواجهة والفترة التحضيرية مرت بالشكل الأمثل والذي كنا نريده، لقد حصدنا العديد من النقاط الإيجابية بالفعل خلالها"

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يذكر أن توتنهام قد أنهى موسمه الماضي في المركز الرابع على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنهاه وصيفًا لدوري أبطال أوروبا.