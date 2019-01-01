بوتشيتينو: سعيد بإريسكين وأحترم ما قاله كين

أبرز ما قاله بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليستر سيتي وتوتنهام

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام إن الفريق يحتاج إلى العمل أكثر فقط من أجل تحسين الأداء وتقديم النتائج التي ينتظرها الجميع.

وسقط الفريق في فخ التعادل أمام أولمبياكوس اليوناني مساء الأربعاء الماضي، في مشهد قدم فيه الفريق أداء مخيبًا للآمال على غرار أكثر من مباراة هذا الموسم.

وحول ذلك، أكد ماوريسسيو بوتشيتينو أن الحديث عن الصرامة والشدة في التعامل مع الوضع الحالي لا يروق له، وأن الأمور تتطلب المزيد من العمل والجهد ليس إلا.

وقال المدير الفني للسبيرز: "المواجهة أمام ليستر سيتي ستكون منفضلة، سنلعب من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاثة والتي ستساعدنا في المنافسة"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2019

وأضاف: "سعيد بما يقدمه إريكسين والمستوى الذي ظهر به في المباريات الأخيرة دليل على قيمته بالنسبة للفريق، نتمنى أن يواصل على نفس المنوال"

وتابع: "بالنسبة لما قاله كين أعرف جيدًا ماذا يقصد، هناك بعض الصحفيين فقط من ينقلون أحاديث اللاعبين والمدربين بشكل خاطئ فيصل للجمهور بشكل خاطئ"

وأردف: "لم نتحدث بعد عن المواجهة أمام ليستر سيتي نظرًا لأننا عدنا من سفر طويل من اليونان، سنرتاح أولًا ثم سنأخذ الوقت الكافي من أجل الاستعداد للمواجهة"

وحول صعوبتها قال: "بالطبع ليستر سيتي فريق قوي ومدربهم بريندان رودجرز مدرب كبير ويعرف هذا الدوري جيدًا، ولكننا يجب أن نكون أكثر قدرة على التعامل مع مثل هذه المباريات"

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يذكر أن توتنهام قد فاز في مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.