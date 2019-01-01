بوتشيتينو: سجلنا 5 أهداف وسنأخذ راحة

المدرب سعيد بالأهداف ولكنه لا يريد المبالغة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر سعادته بالفوز على النجم الأحمر بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشيتينو لبي تي سبورت:"لا ينتابني شعور عظيم، ولكني بخير. إنها مجرد مباراة واحدة، ولكننا كنا بحاجة لاستعادة الثقة".

وأضاف:"لذلك نعتبر استعادة الثقة أمراً عظيماً وغداً سيكون راحة لأننا سجلنا خمسة أهداف".

وأوضح:"الأهم هو أن نظل معاً وأن نحتفظ بالهدوء، لأن تلك النتائج السلبية تحدث لأي فريق".

وكان هذا الفوز هو الأول لتوتنهام في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر أمام بايرن ميونيخ 7-2 وتعادل مع أولمبياكوس 2-2.

يذكر أن الفريق اللندني كان وصيف النسخة الماضية بخسارة النهائي أمام ليفربول 2-0.