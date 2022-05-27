بوتشيتينو: ريال مدريد نقطة ضعفي وحكيمي سبقني بمعرفة قرار مبابي

يرى ضياع مبابي بمثابة الصدمة للنادي الإسباني

كشف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن كواليس تجديد عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع النادي.

صاحب الـ23 سنة أنهى الجدل تمامًا حول مستقبله، بعدما أعلن يوم السبت الماضي عن التجديد لباريس حتى 2025.

وهو ما تسبب في صدمة هائلة لريال مدريد، الذي كان قريبًا من الحصول على خدمات اللاعب الذي يعتبر أحد أهم المواهب في العالم.

ماذا قال بوتشيتينو عن التجديد لمبابي؟

المدرب الأرجنتيني أجرى مقابلة مع برنامج ""El Partidazo de COPE"" على شبكة "كادينا كوب" الإسبانية للكشف عن بعض التفاصيل.

وقال مدرب باريس:"اكتشفت التجديد لمبابي قبل نصف ساعة فقط من دخول غرفة ملابس باريس السبت الماضي، فقط أشرف حكيمي هو من كان يعلم الأمر قبلي".

👔 Pochettino, en @partidazocope



😱 "Oficialmente me entero de su renovación media hora antes. Me lo dice el presidente"



🎁 "Siempre hubo mucha cercanía con @KMbappe, en el descanso me regala su camiseta de la renovación"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/raR81nTi8W — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 26, 2022

وأضاف:"كان من الصعب جدًا معرفة قراره حتى لو كنت قريبًا منه، الرئيس هو من أخبرني وبعدها مبابي أعطاني قميصه الخاص بالتجديد خلال فترة الاستراحة قبل المباراة الأخيرة من الدوري".

وتابع:"من الواضح أن عدم توقيع ريال مدريد مع مبابي أمر مخيب للآمال لهم".

وعن مستقبله:"لدي عام آخر على عقدي وأريد الاستمرار في باريس بنسبة 100%، لأن النادي لديه طموح ويطمح في تعويض ما حدث في دوري أبطال أوروبا".

كيف تحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وليفربول، غدًا، السبت، في العاصمة الفرنسية باريس بنهائي دوري الأبطال، وهو اللقاء الذي تطرق إليه بوتشيتينو.

وقال خلال تصريحاته:"لدي علاقة جيدة جدًا مع جماهير ليفربول ومدربهم، ولكني لن أخفي أن ريال مدريد كان نقطة ضعفي عندما كنت لاعب كرة قدم".

وأضاف:"من الصعب تفضيل أي فريق على الآخر في دوري أبطال أوروبا، من المهم أن نرى عرضًا جيدًا وأن الفريق الأفضل يفوز، وإن كنت أشعر بالألم لعدم تواجد باريس في النهائي".

اقرأ أيضًا ..