بوتشيتينو: لا أشعر أن "قطار" ريال مدريد فاتني

المدرب يتحدث عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام غلق الباب تمامًا في وجه فرص تدريبه لريال مدريد مستقبلًا، لكن مؤكدًا في نفس الوقت التزامه بعقده مع ناديه والذي جدده عام 2018.

وارتبط المدرب صاحب الـ47 عامًا بتدريب عدد من الأندية بعد نجاحه الملفت مع السبيرز، أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد، وقد قيل أن النادي الإسباني اتصل به قبل اتخاذه قرار عودة زين الدين زيدان الأسبوع الماضي.

بوتشيتينو لا يرى أنه فوت فرصة تدريب الريال، بقوله "لا أشعر أن قطار ريال مدريد فاتني. لا أنظر للأشياء على المدى الطويل، أنا سعيد ولدي عقد مازال يمتد لـ4 سنوات قادمة".

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وعند سؤاله عن تواصل إدارة الريال معه بعد اتخاذها قرار التخلي عن المدرب المؤقت سانتياجو سولاري، أجاب "هل اتصلوا بي؟ أنتم تحاولون إيقاعي في المشاكل. الإشاعات موجودة دائمًا، ليس عني فقط بل عن كل المدربين واللاعبين، و90% منها مجرد أكاذيب".

المدرب رفض أن يُوضح ما إن كان خبر تواصل الريال معه من نسبة الـ10% الحقيقية من أخبار سوق الانتقالات أم لا، بل فضل التركيز على ناديه، بقوله "أنا سعيد في توتنهام. هذا النادي لديه فلسفة مختلفة الآن ونحن متحفزون جدًا بالتواجد في دوري الأبطال والانتقال لملعبنا الجديد".

أتم بوتشيتينو حديثه بالتأكيد على أن هدفه القادم هو التواجد في نصف نهائي دوري الأبطال، علمًا أنه سيُواجه مانشستر سيتي في ربع نهائي البطولة.