بوتشيتينو: رحيلي عن باريس؟ الفشل يلاحقهم منذ 50 عامًا!

بوتشيتينو يتحدث عن فشل باريس في التتويج بدوري أبطال أوروبا عقب الرحيل عن قيادة البي إس جي

تحدث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لأول مرة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان حيث وفشل مدرب توتنهام السابق في قيادة الفريق للتويج بدوري أبطال أوروبا، خلال موسم ونصف على رأس القيادة الفنية في العاصمة الفرنسية.

ووصف بوتشيتينو عدم الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا فشلًا ذريعًا، ومن لا يستطيع تحقيق حلم النادي سيتعرض للطرد من القيادة الفنية مثلما حدث معه.

بوتشيتينو رحل عن باريس بعد فسخ عقده بالتراضى مع النادي، ليحل محله كريستوف جالتييه، مدرب نيس السابق.

بوتشيتينو: عدم التتويج بدوري الأبطال يعد فشلًا في باريس سان جيرمان

وصرح الأرجنتيني في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الواضح أن مشروع باريس سان جيرمان يتضمن الفوز بدوري أبطال أوروبا ومن لا يفوز بدوري أبطال أوروبا يمكن اعتباره دائمًا فاشلاً".

وأضاف: "هذا إخفاق خمسين عامًا، وليس فقط في الموسم الماضي".

وواصل: "لقد فزنا باللقب العاشر هذا العام، وهو تاريخيًا يعادل سانت إتيان الفريقان اللذان فازا بأكبر عدد من الألقاب في الدوري الفرنسي".

وأردف:"أعتقد أنه تم التقليل من شأن إنجازنًا كثيرًا، ولم يتم تقديره لكن بالطبع عندما تفوز يكون ذلك التزامًا وإذا لم تفعل، يبدو أنها كارثة كاملة".

تجديد عقد مبابي والعمل مع نيمار وميسي

وتحدث المدرب السابق لباريس عن تجديد مبابي قائلًا: "لا أعتقد أن كيليان هو من صمم فكرة المشروع الجديد، أرى أنه سياسة الرئيس والمالك الذين يعتقدون أن الأكثر ملاءمة كان مشروع جديد في النادي".

كما سلط بوتشيتينو الضوء بشكل إيجابي على العمل مع لاعبين مثل ميسي ونيمار ومبابي من بين نجوم آخرين في ملعب حديقة الأمراء حيث قال: "ميسي الأفضل في العالم".

وأضاف: "من الواضح أن مبابي مرشح ليكون قادرًا على الحصول على هذا التاج، وهناك نيمار الذي يعتبر أيضًا من أفضل اللاعبين في العالم بالنسبة لي".

وواصل حديثه عن قوة غرفة ملابس الفريق مع كل هذه الأسماء اللامعة قائلًا: "كان من أكثر الأشياء إيجابية، حيث تمكنت من مقابلتهم والمنافسة في ظل هذه الظروف".

وكشف المدرب الأرجنتيني إنه يحلل الفترة السابقة مع باريس سان جيرمان قائلًا: "أنا هادئ الآن وأقوم بتحليل فترتي السابقة مع باريس، لا استبعد العودة سريعًا للتدريب لكن جميع المشاريع مغلقة حاليًا".

وأتم: "من الممكن أن أكون مدرب منتخب الأرجنتين".

يذكر أن المدرب البالغ من العمر 50 عامًا حصد مع باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي