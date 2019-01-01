بوتشيتينو: ربما أبكي وأقفز لو فزنا بدوري أبطال أوروبا

ماوريسيو بوتشيتينو يتحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أن فريقه يبدو مستعدًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وينتظر عشاق كرة القدم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام والذي سيحتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو المقبل.

وحول المباراة، قال ماوريسيو بوتشيتينو إنها ستكون أهم مباراة في مسيرته كمدرب، والأهم بالنسبة لتوتنهام خلال السنوات الأخيرة والموسم الحالي.

وأضاف: "ستكون مباراة صعبة ولكننا نبذل كل جهودنا لنستعد لها، هذا ما نمتلكه، فقط أن نحاول بكل ما لدينا من أجل التتويج باللقب"

وتابع: "لقد قمنا ببطولة مميزة، لم يكن أحد يرشحنا للوصول إلى هذه النقطة، ولكننا آمنا بأنفسنا وقدراتنا على فعل أي شيء في كل مباراة لعبناها"

وحول المباراة قال أيضًا: "لا يمكننا الاستعداد من خلال التفكير في الماضي. لن نتغير لأننه مر ثلاثة أسابيع، لا يمكن الجزم بأننا سنلعب بطريقة مختلفة. مثل ليفربول، سنحافظ على مبدأنا ولكنه سيكون ظروفًا مختلفة. المنطقة العاطفية ستكون المفتاح"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "الفوز بالبطولة سيشكل ملامح المستقبل بالنسبة لتوتنهام، الفريق يحتاج إلى أن يتوج بلقب وخاصة لو كان هذا اللقب خاصًا بدوري أبطال أوروبا"

وتابع: "لا يمكننا الانشغال بالمستقبل أكثر من اللازم، علينا أن نلعب لنفوز بالمباراة وأن نصب كامل تركيزنا على ذلك، ومن ثم يأتي الحديث عن البطولة وتأثيرها على الفريق"

وحول هاري كين قال بوتشيتينو: "لقد تدرب بشكل جيد في اليومين الماضيين، إنه يتحسن بشكل ملحوظ، ولكن لا يمكن الجزم بأي شيء يخص النهائي ومشاركته فيه من الآن"

وأضاف: "لدينا أسبوعًا لنقرر، في حال كان جاهزًا بالشكل المطلوب فسيكون إضافة هامة وقوية لنا في مباراة كتلك نحتاج فيها إلى جهود كل لاعبينا"

وحول احتفاله باللقب في حال فاز فريقه قال بوتشيتينو: "قلت من قبل إنني شخص عاطفي للغاية، بالطبع سيكون حدثًا مؤثرًا وربما يكون الأجمل في حياتي كمدرب"

وأضاف: "أنا لست ممثلًا، لا يمكنني أن أقول ماذا سأفعل، ربما أبكي وأقفز وربما أمر بلحظات جنونية، ولكن كما قلت علينا التركيز على الفوز بالمباراة قبل هذه الأشياء"

بعد انقضاء الموسم الأول - هل نجح رونالدو مع يوفنتوس؟

يذكر أن ليفربول كان قد وصل إلى المباراة النهائية بعدما أقصى برشلونة من الدور نصف النهائي، بينما نجح توتنهام في إقصاء مفاجأة البطولة أياكس أمستردام من الدور ذاته.