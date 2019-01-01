بوتشيتينو: دورتموند يمتلك ميزة غير عادلة ضد توتنهام

المدرب الأرجنتيني يشكو المعاملة غير العادلة التي تلقاها الفرق الإنجليزية في البطولات الأوروبية

أعرب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام،عن غضبه الشديد من جدول مباريات فريقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

توتنهام لعب السبت الماضي أمام أرسنال، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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الاتحاد الألماني منح دورتموند ميزة أفضل مما فعل الإنجليزي مع توتنهام، حيث جعله يلعب مباراته في الدوري يوم الجمعة، أي قبل 24 ساعة كاملة من مباراة سبيرز مع المدفعجية.

الأمر ذاته سبق وأن حدث قبل مباراة الذهاب في الأبطال، ليؤكد بوتشيتينو أن فريقه بحاجة للدعم أكثر من ذلك.

وقال الأرجنتيني:"أعتقد أننا بحاجة للمساعدة من الاتحاد الإنجليزي وكذلك البريميرليج، لا أعلم كيف لعدم تداخلي عن قرب بهذا الشأن".

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وأضاف:"لا أعرف لمن أوجه اللوم هل لهم أم لنا بعد تغيير موعد المباراة بسبب تأخر الانتقال للملعب الجديد، أم للتليفزيون الذي أرادنا اللعب يوم السبت".

وتابع:"أنظروا ماذا حدث مع رين الفرنسي، حيث قاموا بتأجيل مباراتهم في الدوري قبل مواجهة أرسنال يوم الخميس في الدوري الأوروبي".

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واستكمل:"أريد أن ألعب بنفس ظروف خصمي، هذا أهم شيء، ولكن الآن دورتموند يمتلك ميزة غير عادلة، يجب تغيير هذا النظام لمساعدة الفرق الإنجليزية بتلك البطولات".

يذكر أن توتنهام نجح في الفوز على أرضه 3/0 في مباراة الذهاب، مما يجعل دورتموند في حاجة للفوز بفارق 4 أهداف على ملعبه لبلوغ ربع النهائي.