بوتشيتينو: لست ممانعاً لفكرة تدريب أرسنال

الأرجنتيني متواجد في قطر

ذكر ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام السابق، أنه لم يكن ليمانع فكرة تدريب أرسنال، مؤكداً انفتاحه على فكرة العودة للعمل في إنجلترا.

وأقال سبيرز الأرجنتيني وعين بدلاً منه جوزيه مورينيو بعد البداية السيئة للموسم الجاري، ويتوجد بوتشيتينو حالياً في قطر بدعوة من اللجنة المنظمة للمونديال.

وقال مدرب سبيرز السابق في حديث من الدوحة حول تدريب أرسنال: "في كرة القدم لا تعرف أبداً ما قد يحدث بالمستقبل، تحتاج للحرية والاستماع لكل ما يطرح، أنا مدرب يبحث عن الأفضل".

وأكمل: "حالياً أنا أتعافى، البريميرليج من الأفضل في العالم، ولكن ليس الدوري الإنجليزي فقط، هناك دوريات أخرى مميزة، قضيت خمسة أعوام ونصف رائعة في توتنهام وأحتفظ بذكريات مميزة".

وختم: "الآن أنا أرتاح وأسترجع الطاقة، سنرى بخصوص المستقبل، كرة القدم ستجد طريقها لإعادتي مجدداً إلى المنافسة".

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وطُرح اسم المدرب الأرجنتيني ليكون المدرب المقبل لأرسنال وبايرن ميونخ، ولكن الأول اختار ميكل أرتيتا، والثاني عين هانز فليك.