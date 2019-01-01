بوتشيتينو: الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي

أحاديث عن رحيل المدرب الأرجنتيني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أغلق ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، أبواب الحديث عن مستقبله بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال إن الوقت ليس مناسباً لمناقشة الموضوع.

توتنهام خسر مساء السبت أمام ليفربول بهدفين نظيفين، لتتحدث وسائل الإعلام عن احتمالية مغادرة بوتشيتينو إلى يوفنتوس أو مانشستر سيتي.

وقال المدرب الأرجنتيني للإعلام بعد المباراة: "ليس اللحظة للحديث في الأمر، بعد خمس سنوات المشروع يتحدث بوضوح، بلغنا مستويات عالية ولعبنا نهائي الأبطال".

بوتشيتينو: فخور بالروح القتالية وسنحاول العودة لنهائي الأبطال قريبًا

بسمة، أول فتاة سعودية تُرافق اللاعبين للملعب في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا 👏#ابدأ_لحظات_لا_تعوض@MastercardMEA pic.twitter.com/HgEiULIBKR — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

أبرز كوميكس فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا أمام توتنهام

وأضاف: "يمكنكم تفسير الأمور كما تريدون، الآن نحتاج للهدوء وإيجاد البسمة مجدداً، وسنجد الوقت المناسب لمناقشة الأمر، البعض يقارنني مع غيري، ولكن مشروعي مختلف عن بقية الفرق".

وتم ترشيح بوتشيتينو ليكون خليفة ماسيمليانو أليجري في يوفنتوس أو بيب جوارديولا بمانشستر سيتي حال قرر الأخير المغادرة لتدريب البيانكونيري.

ويعمل بوتشيتينو مع توتنهام منذ خمس سنوات وقت انضمامه للفريق في 2014 قادماً من ساوثامبتون.