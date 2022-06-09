بوتشيتينو تحت التهديد.. يواخيم لوف يطمح للعودة إلى التدريب من بوابة باريس!

عودة لمدرب ألمانيا الأسطوري قد تكون من بوابة باريس

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن إمكانية تواجد المدرب المخضرم يواخيم لوف على رأس تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويملك المدرب الألماني تاريخًا كبيرًا مع منتخب بلاده يجعله في صفوة الأسماء المتاحة حاليًا بلا عمل، في انتظار فرصة كبيرة للعودة.

وبحسب صحيفة "بيلد" فإنه يود الرجوع إلى عالم التدريب مجددًا بعد أن قضى 15 عامًا فيه، قبل أن يقرر أخذ فترة استراحة.

هل يذهب لوف لباريس؟

أوضح التقرير أن لوف على رادار الفريق الباريسي، حيث أنهم في فرنسا غير سعداء بما يقدمه المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وأشار التقرير إلى مراقبة الفريق الباريسي للمدرب الألماني السابق عن كثب، الذي ظل دون فريق منذ أن قرر التراجع عن تدريب "مانشافت" منذ أكثر من عام.

ويبدو أن رغبة لوف حاليًا هي العودة للعمل مجددًا، مما قد يسهل على إدارة باريس التفاوض معه لخلافة المدرب الأرجنتيني.

هل يرحل بوتشيتينو؟

أوضح التقرير أن أولوية الفريق الباريسي حاليًا تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

لكن العائق هو المقابل المادي الكبير الذي سيتحصل عليه المدير الفني لفريق باريس إذا تم فسخ التعاقد، حيث سينال بوتشيتينو 15 مليون يورو كشرط جزائي، وهو الراتب الذي يتقاضاه في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن الصحافة الفرنسية قد أكدت منذ أيام على وجود بعض المطالبات في أروقة النادي الباريسي بالتخلص من المدرب الأرجنتيني لعدم اقتناعهم بما يقدمه.

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