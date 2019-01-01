بوتشيتينو بعد الهزيمة من ساوثهامبتون: سقوط مُحبط وغير مفهوم

خسارة جديدة لتوتنهام تضع المزيد من الضغوط على الفريق في الفترة القادمة



أعرب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، عن شعوره بالإحباط الشديد، عقب سقوط فريقه المدوي أمام ساوثهامبتون.

توتنهام خسر 3 نقاط جديدة في سباق التواجد ضمن الأربعة الكبار، بالسقوط على أرض القديسين بهدفين مقابل هدف.

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سبيرز تقدموا عن طريق هاري كين في الشوط الأول، بينما أحرز لأصحاب الأرض كل من يان فاليري وجيمس وارد براوز.

بوتشيتينو الذي أدار المباراة من المدرجات قال في تصريحات صحفية:"من الصعب جداً استيعاب هبوط المستوى في الشوط الثاني، أنا محبط جداً بعد هذا الأداء".

"فان دايك يلعب في ليفربول وأريد أن أتعلم من خبرته وأتمكن من اللعب بجانبه"

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وأضاف:"كنا أفضل في كل شيء وخسرنا في النهاية، إذا أردت المنافسة على أشياء كبيرة يجب الظهور بشكل جيد 90 دقيقة".

وتابع المدرب الموقوف:"قمنا ببعض المجازفات غير الضرورية وتلك كانت المشكلة الأكبر، منحناهم الفرصة للعودة مرة أخرى وقلب النتيجة".

واستكمل:"هدفهم الأول جاء بعد مرور الكرة من أمام 4 مدافعين، نحن فريق يلعب في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، ويجب إظهار خبرتنا في تلك المناسبات والظروف الصعبة".

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وفي نهاية حديثه شدد الأرجنتيني على استمرار فريقه بالمنافسة على الأربعة الكبار، بعد تقلص الفارق بينه وباقي المنافسين، مؤكدأ أن الهزيمة وضعت ضغوط إضافية على لاعبيه.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد توتنهام عند 61 نقطة في المركز الثالث بجدول البريميرليج، يليه مانشستر يونايتد 58 وأرسنال 57 وتشيلسي 56 ولكل منهم مباراة متبقية بالجولة الثلاثين.