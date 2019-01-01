بوتشيتينو: الملعب الجديد يمنحنا طاقة كبيرة - والتغييرات سببها مانشستر سيتي

المدرب الأرجنتيني سعيد بالفوز الكبير على هيديرسفيلد

أعرب ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، عن سعادته الشديدة بفوز فريقه على هيديرسفيلد تاون، بالجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

بوتشيتينو خاض المباراة بمجموعة من البدلاء في التشكيل الأساسي، أبرزهم لوكاس مورا وفيرناندو لورينتي وفيكتور وانياما.

المهمة كانت سهلة على سبيرز رغم الغيابات وإصابة نجميه ديلي ألي وهاري كين، حيث تكفل مورا بتسجيل هاتريك، بالإضافة لهدف آخر لوانياما، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة.

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بوتشيتينو قال بعد المباراة:"أشعر بسعادة كبيرة، لأن كرة القدم تعتمد على عمق التشكيل الذي تمتلكه والمستوى الجماعي".

وأضاف:"بالطبع نعاني بعض الغيابات مثل ألي وكين، واضطرينا لإجراء بعض التغييرات قبل مواجهة مانشستر سيتي".

وتابع:"كان من المهم التسجيل بشكل مبكر حتى تكون مباراة مفتوحة لنا، الهدف الثاني أيضاً حسم الأمور بشكل كبير ورفع من حماس جمهورنا في الملعب".

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واستكمل الأرجنتيني:"الملعب الجديد يمنحنا طاقة وقوة استثنائية، تساعدنا على الظهور في أفضل مستوياتنا".

يذكر أن الفوز جعل رصيد توتنهام يصل إلى 67 نقطة في المركز الثالث بجدول البريميرليج، حيث تفوق بنقطة على تشيلسي الرابع، والذي يلعب غداً ضد ليفربول بنفس الجولة.