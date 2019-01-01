بوتشيتينو: المشكلة الوحيدة أنني ألعب بـ11 لاعباً

الأرجنتيني سعيد بما قدمه لاعبي توتنهام

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الأرجنتيني، مارويسيو بوتيشتينو، بانتصار فريقه توتنهام بثلاثية على بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتفوقت الديوك بثلاثية من توقيع سون هيونج مين، يان فيرتونخين، فرناندو لورينيتي، جاءت جميعها في الشوط الثاني.

وقال الأرجنتيني عقب نهاية اللقاء: "أنه شوط ثاني رائع، الشوط الأول كان صعبًا، كان من صعب إيجاد المراكز الأفضل لكل المواقف، عندما نمتلك الكرة نعانى في اللعب، الفريق شعر بالحرية ثم سجل، ثم لعبنا بعد ذلك بكل ثقة".

وتابع: "في الشوط الأول لعبنا بشكل أقل لكن بدون ثقة، في الشوط الثاني الأمر كان رائعًا".

وعن المشاكل الدفاعية: "نحن نتحدث عن المراكز الدفاعية والتغييرات التي جرت بها، أحياناً تعمل وأحيانًا لا، أريد أن أتخذ أفضل قرار للقيام بأفضل طريقة ممكنة، لقد كانت مباراة رائعة".

وأردف: "دائمًا عندما نلعب في تلك المسابقة أمام فريق جيد مثل دورتموند تكون الأمور صعبة، لدينا عمل نقوم به".

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سون المتوهج مع توتنهام 🔥



4⃣ مباريات 🏟️

4⃣ أهداف ⚽️#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/MafALzmbPO — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

واختتم: "لدينا لاعبين موهبين، وتشكيل لا يصدق، أنا سعيد باللاعبين، المشكلة الوحيدة أنني ألعب بـ11 لاعباً وليس 22".

ويسعى توتنهام للحفاظ على تفوقه في لقاء الإياب من أجل حسم تأهله لربع النهائي، في سيجنال إيدونا بارك.