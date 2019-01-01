بوتشيتينو: الثقة في توتنهام في حاجة لإعادة بناء

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يؤكد أن فريقه في حاجة لإعادة الثقة من جديد لتعود الانتصارات في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام أن فريقه في حاجة لإعادة الثقة من جديد خلال الفترة المقبلة من الموسم لتعود الانتصارات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب مواجهة فريقه أمام واتفورد، وأكد خلالها أن الأداء اليوم لم يكن في أفضل أحواله كما هو الحال مؤخرًا في كل المباريات.

وقال بوتشيتينو: "لم نقدم مستوى طيب في مواجهة اليوم أمام واتفورد، وعندما تجد نفسك متأخرًا في النتيجة بوقت مبكر من المباراة تكون الأمور أصعب بكل تأكيد في الدقائق اللاحقة".

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وأضاف: "لم نلعب في الأجواء التي نحب أن نتواجد بها والأمر لم يكن سهلًا، أي لاعب آخر من خارج فريقي كان سيتعرض لتلك الظروف لم يكن الأمر ليكون سهلًا عليه أيضًا".

وأكمل: "الهدف الذي سجلناه في نهاية المباراة هو أول خطوة من أجل إعادة بناء الثقة التي فقدناها في الفترة الماضية، كما كان الدعم مذهلًا من جماهير الفريق في الدقائق الأخيرة".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد تعادل بهدف لمثله في مواجهة اليوم أمام نظيره واتفورد ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.