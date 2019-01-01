بوتشيتينو: آمال الفوز بالبريميرليج انتهت لتوتنهام

الخسارة أمام بيرنلي كانت محبطة للغاية على حد وصف المدرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ماوريتسيو بوتشيتينو انتهاء آمال فريقه توتنهام في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته اليوم أمام بيرنلي بهدفين مقابل هدف.

ووسعت الخسارة الفارق بين السبيرز ومانشستر سيتي في صدارة البطولة إلى 5 نقاط، مع إمكانية زيادتها إلى 8 في حال نجح ليفربول في الفوز على مانشستر يونايتد غدًا الأحد واستعادة الصدارة.

وسُئل المدرب من قناة سكاي سبورتس الإنجليزية إن كان حلم الفوز بالبريميرليج قد انتهى، فأجاب "نعم، نحن محبطون للغاية لأن هناك 11 مباراة بعد، الفجوة قد تتسع. هناك العديد من المباريات المتبقية بالطبع، لكن الفوز اليوم كان ضروريًا لمواصلة الضغط عليهم".

أضاف "نحن لم نفز لأسباب مختلفة، ارتكابنا للأخطاء وبسببنا نحن فقط. لا نستطيع لوم أي أحد، لا نلوم إلا أنفسنا لأننا لم نستطع الفوز اليوم".

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وعن أسباب غضبه العارم من الحكم، قال بوتشيتينو "لا شيء. ما حدث على الملعب يبقى على الملعب. ارتكبنا عدة أخطاء وقبلنا هدفين. لا شيء يُقال سوى تهنئة بيرنلي، فقد قاتلوا كثيرًا واستحقوا الفوز. نحن لم نستحق الخسارة لكن تلك كرة القدم وعلينا المضي قدمًا".

مضيفًا حول سلوكه الغاضب تجاه الحكم "حين تشعر بالإحباط وخيبة الأمل والحزن، ترتكب الأخطاء أحيانًا. لقد أخطأنا على الملعب وأنا أخطأت فيما بعد، كان علي الاتجاه مباشرة لغرفة تغيير الملابس والانتظار هناك، وشرب بعض الماء والاسترخاء، لكن ما حدث قد حدث".

"من المهم جدًا أن نفهم أنها كانت مباراة مهمة لنا، قلت سابقًا أنها قد تكون مباراة حاسمة إن أردنا أن ننافس على اللقب حتى النهاية. تصرفي لم يكن طبيعيًا، أحيانًا نبحث عن الإجابات والأعذار لنحاول تبرير الخسارة، ربما لأني كنت أدرك قبل وبعد المباراة أنه سيُصبح من الصعب جدًا أن ننافس على اللقب في حال خسارتنا".