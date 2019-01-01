بوتشيتينو: وضع إيريكسن مؤذي للاعب وتوتنهام

اللاعب لم يجدد عقده

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، أن الوضع الحالي لنجم الفريق كريستيان إيريكسن مؤذي لجميع الأطراف المعنية.

إيريكسن يملك عاماً وحيداً متبقياً في عقده مع سبيرز، وأعلن في وقت سابق هذا الصيف رغبته في خوض تحدي جديد.

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وقال بوتشيتينو للإعلام: "الموقف ليس الأفضل له أو لأي أحد، لم يكن اللاعب أو النادي يتوقع هذا الوضع، لا يمكن تحديد المشكلة".

وأكمل: "تحاول تصغير المشكلة، هو لاعب مهم ويجب أن يساعد الفريق، أنا هنا للمساعدة، أعرف صعوبة تلك القرارات".

واختتم الأرجنتيني: "أحاول دائماً تحقيق المصلحة للنادي واللاعب، المهم هو اتخاذ قرار يخدم الطرفين".

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ولم يبدأ إيريكسن اللقاء الأول لسبيرز أمام أستون فيلا وشارك كبديل، بينما لعب أساسياً بالجولة الثانية أمام مانشستر سيتي.

ويلعب توتنهام مساء الأحد أمام نيوكاسل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.