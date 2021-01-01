بوتشيتينو: أهنئ اللاعبين لإنتصارهم على أفضل فريق في أوروبا.. ولكن!

بوتشيتينو فخور بلاعبيه لكنه حذر من مباراة الإياب

هنّا مدرب باريس سان جيرمان لاعبيه بعد الفوز على "أفضل فريق في أوروبا" حسب وصفه.

وحقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على بايرن ميونخ بنتيجة 3-2 في آليانز آرينا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ليُنهي بذلك سلسلة إنتصارات للبافاري في المسابقة إستمرت لـ19 مباراة.

لم يكن باريس سان جيرمان متحكماً بالمباراة لكن لاعبيه إقتنصوا الفرص المتاحة لهم وفرضوا فوزاً بثلاثة أهداف على خصمِ حرمهم التتويج بأول لقب أوروبي لهم في تاريخهم الموسم الفائت.

وقال بوتشيتينو: "يجب أن أهنئ اللاعبين، لأن المباراة لم تكن سهلة ووجدوا أنفسهم في مواقف صعبة أمام أفضل فريق في أوروبا، سنحاول أن نُكرر هذا الأداء".

وعن الخطة التي إعتمدها قال: " عند الفوز من السهل أن نشرح الخطط وأن يخرج المدرب بصورة جيّدة، لكن في حالة هذه المباراة فإن الأبطال هم اللاعبين". وأضاف: "يتبقى لنا 90 دقيقة ولن تكون سهلة بتاتاً".

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وعن إصابة ماركينيوس في الشوط الأول التي أجبرته على التبديل قال: "شعر بألم في عضلته الضامة ونأمل ألا تكون إصابة كبيرة".

أما عن مباراة الإياب: "سيكون الأمر مختلفاً عن مباراة برشلونة، الهامش ضئيل جداً، هناك عوامل كثيرة لنأخذها بعين الإعتبار".

وسيلتقي الفريقان مجدداً الثلاثاء القادم 13 إبريل على ملعب حديقة الأمراء في باريس.