بوتشيتينو: أمامنا فرصة للتأهل للنهائي

مدرب توتنهام هوتسبر مؤمن بحظوظ فريقه في العبور للنهائي رغم الخسارة من أياكس أمستردام

فيسبوك تويتر محمد عماد

​أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام على ثقته في قدرات فريقه على التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم الهزيمة من قبل ضيفه أياكس أمستردام بهدفٍ مقابل لا شيء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحاته عقب المباراة لقناة بي تي سبورت: "مازلنا نمتلك الفرصة للعبور، لم نقدم مستوى جيد بالشوط الأول وأياكس كان أكثر نشاطًا، كان من الصعب علينا اللعب ضدهم بعد استقبالنا للهدف تراجع مردودنا لمدة 25 أو 30 دقيقة".

ليست المرة الأولى.. ماذا حدث عندما واجه فان دايك برشلونة؟

كما أضاف مدرب السبيرز: "دخول سيسوكو منح الفريق بعض الطاقى، في الشوط الثاني خلقنا فرصًا أكبر وكنا الطرف الأخطر".

وعن بدأه للمباراة بخمسة مدافعين واستقباله للهدف: "لا أشعر بالرضا، ولكني أنا من أتحمل المسؤولية كوني المدرب".

أما عن إصابة فيرتونخين: " سنقيم حظوظه في خوض مباراة الإياب من عدمها في الأيام القليلة المقبلة".

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيواجه الفائز من مواجهة برشلونة وليفربول.