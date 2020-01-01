بوتشيتينو: أتمنى العمل مع ميسي ولهذا رفضت العروض الأخيرة

المدرب الأرجنتيني يكشف عن موعد عودته للعمل من خارج الخطوط

كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن رغبته في العودة إلى نادي نيويلز أولد بويز، الذي بدأ من خلاله مسيرته الاحترافية كلاعب.

ويأمل أن يحدث ذلك جنبًا إلى جنب مع البرغوث ليونيل ميسي، باعتباره من أبناء مدرسة النادي وأيضًا من مشجعيه حتى الآن.

وقال مدرب إسبانيول الأسبق في حوار مع راديو "ديل بلاتا" الأرجنتيني "أتمنى أن أعود إلى النادي في يوم من الأيام، لكن لا يزال بإمكاني الانتظار، وربما سيحدث ذلك في غضون 10 سنوات مع ميسي"، وذلك بنبرة فكهاية بحسب ما أورده المصدر.

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من جهة أخرى، سُئل عما إذا كان قد تلقى عروضًا بعد إقالته من تدريب توتنهام أواخر العام الماضي، فأجاب "تلقيت العديد من العروض، لكني لم أوافق عليها".

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وأضاف "كنت بحاجة للابتعاد عن كرة القدم، إلى الآن ملتزمًا بعقدي رغم أنني لا أمارس عملي، والذهاب إلى نادٍ آخر تتطلب التفاوض (مع الرئيس دانيال ليفي)".

وختم بالكشف عن موعد عودته لمجال التدريب "سأنتظر لنهاية الموسم لأعمل مع فريقي الجديد من البداية"، في إشارة واضحة منه إلى أنه يخطط لبناء مشروع جديد منذ بداية الموسم وليس من منتصف الموسم".

وكان مدرب ساوثامبتون الأسبق قد أقيل من تدريب السبيرس في شهر نوفمبر الماضي، بعد سلسلة من النتائج السلبية، رغم أنه قبل الإقالة بأقل من ستة أشهر، قاد الفريق للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.